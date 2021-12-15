Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Подмосковье выросло почти на 8% за год

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Порядка 380 тыс. компаний малого и среднего бизнеса насчитывается в Московской области. С начала года их количество выросло почти на 8%, сообщила журналистам в среду министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Малый бизнес в Московской области - это 30% от нашей экономики, 36% - в численности людей, занятых в малом бизнесе, 22% в доходах бюджета Московской области составляет малый бизнес, то есть доля его очень весомая. Хотелось бы отметить, что по итогу года мы приросли. Мы практически один из крупных регионов нашей страны, который растет в сегменте малого бизнеса. Если за прошлый год количество компаний в МСП было 354 тыс. <...>, то в 2021 году, стартовав с 354 тыс. компаний, сейчас мы фиксируем 380 тыс. компаний малого и среднего бизнеса", - рассказала министр.

Она добавила, что в настоящее время в этих предприятиях работают 1,466 тыс. человек.

Также Зиновьева отметила, что в Московской области растет количество самозанятых. "Стартовали мы в 2021 году с 168 тыс. самозанятых, а сейчас их количество практически 315 тыс. Очень большой и хороший прирост", - добавила министр.