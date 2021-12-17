Спрос на экспресс-поддержку от банка МСП достиг 8 млрд рублей за два месяца

УФА, 17 декабря. /ТАСС/. Спрос на экспресс-кредиты МСП Банка, выдаваемые за 72 часа, достиг 8 млрд рублей за два месяца. Средняя процентная ставка составила 12,75%, что все равно ниже предложений коммерческих банков, сообщил директор АО "Корпорация МСП" Александр Исаевич на международной неделе бизнеса в Уфе в пятницу.

"Мы два месяца назад в рамках МСП Банка запустили механизм экспресс-поддержки, это когда без залога, за 72 часа можно онлайн получить деньги от 11,5%. На сегодняшний день, если считать с одобренными, но еще не выданными, 8 млрд рублей мы сделали за два месяца. Средняя процентная ставка - 12,75%", - сообщил Исаевич.

Опрос предпринимателей показывает, что ставка 12,75% для них вполне приемлема, так как коммерческие банки предалагают кредит под 18% и даже 20%, отметил гендиректор корпорации. "Сегодня предприниматели берут потребительские кредиты, потому что они не могут получить кредит как юрлицо, ИП или самозанятый", - добавил Исаевич.

МСП Банк будет развивать выдачу кредитов до 10 млн рублей, на данный момент их получили более 1,3 тыс. предпринимателей. В 2021 году объем выдачи банка вырос на 40%.

Международная неделя бизнеса проходит в Уфе с 15 до 18 декабря. Деловая программа форума поделена на четыре тематических дня и посвящена экономике, экспорту, инвестициям, медиа, а также малому и среднему предпринимательству стран - участниц ШОС и БРИКС. Также запланировано пленарное заседание, посвященное сотрудничеству Башкирии и Казахстана, и вручение премий "ТЭФИ-Капитал", "Экспортер года", "100 лучших товаров России - 2021" и бизнес-премии Республики Башкортостан "Время первых".