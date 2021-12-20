В России деловая активность МСП сократилась по итогам ноября

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в ноябре сократилась на фоне падения продаж и приблизилась к так называемой нейтральной зоне. Об этом свидетельствует ежемесячный индекс RSBI, который составляют Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research.

Значение выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 - снижение. В январе 2021 года деловая активность находилась в зоне снижения и составляла 49,3 пункта, затем показывала стабильный рост, достигнув в мае рекордных 54,6 пункта. После этого показатель немного снизился, но остался в зоне роста: в июне и июле - на уровне 52,7 пункта, в августе - 54 пункта. В сентябре наблюдалось падение до 52,8 пункта, а в октябре - рост до 53,2 пункта.

"Согласно индексу RSBI, который в ноябре приблизился к нейтральной зоне и составил 50,3 пункта, малый и средний бизнес демонстрирует неуверенность на фоне меняющихся эпидемических и экономических условий, что вызвано, в первую очередь, значительным падением как фактических, так и ожидаемых показателей выручки. Снижение компоненты продаж на ощутимые восемь пунктов стало причиной возврата индекса к значениям, зафиксированным в начале текущего года, однако ноябрьская динамика компонент кадров, инвестиций и кредитов, несмотря на их небольшое снижение, позволила удержать индекс в зоне роста", - отмечается в материалах индекса.

В ноябре бизнес отреагировал на усиление неопределенности в экономике, вызванной появлением нового штамма коронавируса и слабым спросом, отметил вице-президент - заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов, слова которого приводятся в исследовании. Он отметил, что перебои в поставках, рост цен на комплектующие и логистику "оказывали негативное влияние на выручку предпринимателей и их ожидания от продаж в будущем".

"Все это нашло отражение в значениях индекса RSBI, который практически сравнялся с показателями начала 2021 года. Тем не менее, сохраняющиеся на протяжении нескольких месяцев высокие показатели инвестиционной и кредитной активности говорят об устойчивых планах предпринимателей вкладывать в поддержание и развитие своего бизнеса", - добавил Тихонов.