Предпринимателям Москвы упростили процедуру подачи заявок на субсидии на портале МИК

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Портал Московского инновационного кластера упросил процедуру подачи заявок на получение мер поддержки от города. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

"На портале Московского инновационного кластера (МИК) упростили подачу заявок на получение мер поддержки от города. Теперь основные поля онлайн-формы заполняются автоматически исходя из информации, которую пользователи указали в личных кабинетах. А для того, чтобы прикрепить к заявлению документы, больше не нужно искать их в памяти компьютера или смартфона - достаточно выбрать нужные в своей библиотеке на i.moscow", - рассказали на портале.

Возможность подать онлайн-заявку на получение городских субсидий и грантов появилась на портале i.moscow в 2020 году и с тех пор ей воспользовались больше 10 тыс. раз. Всего в электронном виде принимают заявления для получения 21 меры поддержки бизнеса.

После модернизации функции достаточно один раз добавить сведения об организации в своем профиле, и тогда они будут подгружаться из личного кабинета в онлайн-форму автоматически. Далее предпринимателю нужно указать сумму запрашиваемой субсидии в рублях. Банковские реквизиты переписывать тоже не понадобится. Они появятся в соответствующих полях автоматически после того, как пользователь уточнит полное наименование банка, в котором открыт счет компании. Остается лишь внести данные расчетного и корреспондентского счетов.

На следующем этапе потребуется прикрепить документы, необходимые для предоставления предприятию меры поддержки. Это могут быть в том числе учредительные документы, бумага, подтверждающая полномочия заявителя, отчеты о понесенных компанией затратах, которые нужно возместить.

Помимо этого, предпринимателям доступны 244 федеральные меры поддержки. Среди них льготные займы, независимая оценка квалификации специалистов, программы онлайн-обучения и различные субсидии. Подать заявку на федеральную меру поддержки на самом портале i.moscow нельзя. Но здесь можно рассчитать возможный размер субсидии или гранта с помощью сервиса "Калькуляторы мер поддержки" портала i.moscow.

О проекте

Московский инновационный кластер - проект для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Участникам кластера доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для развития инновационных проектов. В него входит более 30 тысяч организаций из Москвы и 80 регионов России. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, за цифровые возможности портала i.moscow отвечает департамент информационных технологий.