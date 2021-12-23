На Ямале на развитие малого агробизнеса впервые вручат грант в 5 млн рублей

ТАСС, 23 декабря. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) впервые выделят грант на развитие малого агробизнеса региона общей суммой 5 млн рублей. На эти средства планируется создать цех по переработке окостенелого рога, сообщили в четверг пресс-службе правительства региона.

"В автономном округе определен победитель конкурса на грант от губернатора среди представителей малого агробизнеса Ямала. Им стал сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "Панаевский" из Ямальского района, набравший за свою инициативу максимальное количество баллов. <…> На развитие производства победителя из окружного бюджета будет выделено 5 млн рублей. За счет этих средств планируется приобретение модульного цеха, работающего на автономной (ветровой) электроустановке по переработке окостенелого рога", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что профильное ведомство заключит с получателем гранта соглашение, а затем будет контролировать его расходы и результат выполнения проекта.

Грант от губернатора ЯНАО на развитие малых форм хозяйствования в округе предоставляется впервые. Новый инструмент господдержки предназначен для представителей малого бизнеса, которые занимаются сельским хозяйством на Ямале не менее одного года.