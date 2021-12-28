Малый бизнес получил более 27 млрд рублей кредитов по программе Корпорации МСП и ЦБ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банки выдали российскому малому бизнесу более 27 млрд рублей антикризисных кредитов по программе Корпорации МСП и Банка России, заявки на участие в которой подавались с 1 ноября 2021 года. Получателями стали 1 089 предприятий, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Средняя сумма выданного кредита составила 21,1 млн рублей при ставке 8,06% годовых. Каждый третий кредит пришелся на предприятия непродовольственной торговли, которые по просьбе бизнеса были включены в данную программу поддержки. Также в топ-3 вошли предприятия сферы обрабатывающих производств (13,5%) и услуги по транспортировке и хранению (9%)", - уточнили в пресс-службе, подводя предварительные итоги программы.

Наибольшее количество предпринимателей получили антикризисные кредиты в Сбербанке - 583. При средней годовой ставке 8,12% средняя сумма кредита составила 16,9 млн рублей, а общая сумма антикризисных кредитов, выданная банком, превысила 11,5 млрд рублей.

Получателями антикризисной поддержки в ВТБ стали более 270 представителей малого предпринимательства. Суммарно они получили почти 8,3 млрд рублей. Средняя сумма кредита - 26,4 млн при средней ставке 7,6% годовых. Банк "Открытие" выдал кредиты более 140 малым предприятиям на общую сумму более 3,8 млрд рублей, средняя процентная ставка составила 8,43%, средний размер кредита - 20,1 млн рублей. Промсвязьбанк одобрил кредиты 40 представителям бизнеса суммарно более чем на 1,3 млрд рублей, в среднем сумма кредита составила 26,6 млн под 8,35%.

"Как и в других финансовых программах, здесь мы делаем акцент на поддержку малого и микробизнеса. В этой связи в общей сумме антикризисных кредитов заложены лимиты именно для таких предприятий. Нам важно, чтобы каждый, кто нуждается в средствах на поддержку и развитие бизнеса, имел к ним доступ на приемлемых условиях. Для решения возможных проблем в режиме 24/7 работает наш "Сервис 360 градусов" для обратной связи, если возникают, в том числе, проблемы с получением кредитов по этой программе", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привела пресс-служба.

В рамках совместной программы Корпорации МСП и Центробанка по антикризисному кредитованию бизнеса предприниматели могли не только получить новые кредиты по ставке до 8,5%, но и реструктурировать уже имеющиеся под более низкие проценты, добавили в пресс-службе.