Титов объяснил сокращение занятых в МСП оптимизацией кадров после завершения ФОТ 2.0

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сокращение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам 2021 года объясняется, в частности, процессом оптимизации кадров после завершения программы ФОТ 2.0, по которой пострадавший бизнес мог претендовать на кредиты под 2% годовых с возможностью списания задолженности при сохранении штата. Об этом сообщил в четверг ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Согласно реестру субъектов МСП, с января 2021 года по январь 2022 года число малых и средних предприятий, включая ИП и юрлиц, увеличилось на 3,2% - до 5 866 703 субъектов. В том числе самый значительный рост наблюдается среди микропредприятий: за год появилось более 186 тыс. таких субъектов. При этом число работников, занятых в секторе МСП в целом, уменьшилось примерно на 5,7%: с 15,491 млн до 14,662 млн человек.

"Что касается количества сотрудников, то здесь, вероятно, сыграл тот фактор, что после завершения программы ФОТ 2.0, в рамках которой требовалось поддерживать численность персонала, многие работодатели начали оптимизировать кадровый состав. А также у работников появился запрос на более высокие зарплаты, и оплачивать зарплатные ведомости стало сложнее. Меньше сотрудников производят больший объем продуктов (услуг), а это значит, что реально выросла производительность, и это тоже является российским трендом пандемии", - сказал Титов, комментируя агентству данные реестра.

Говоря об изменении числа субъектов МСП, он предложил сопоставлять последние данные не с январем 2021 года, а с январем 2020 года. "И увидим, что общее количество участников реестра не выросло, а сократилось. Сейчас их 5,867 млн, а тогда было 5,917 млн. Причина - сокращение числа юридических лиц: было 2,52 млн, стало 2,31 млн. Во многом [это произошло] по причине "расчистки" реестра со стороны Федеральной налоговой службы, которая убирает из него организации с сомнительными данными, нулевой отчетностью, и т.д. Но и чисто экономический фактор сбрасывать со счетов тоже нельзя", - пояснил бизнес-омбудсмен.

С индивидуальными предпринимателями, по его словам, ситуация разнонаправленная. Если за 2020 год, в острую фазу кризиса их стало существенно меньше - они закрывались, чтобы при отсутствии выручки не платить обязательные взносы, - то сейчас их численность восстановилась и уже превысила допандемийную, заметил Титов.

"Именно таким эффектом низкой базы и объясняется значительный рост к началу этого года. Обратите внимание, что вся динамика в плюс идет именно за счет ИП - в форме ИП работать проще и налоги меньше (из-за НДФЛ на дивиденды, а также есть возможность работать на режиме самозанятых). И это тоже особенность российской системы", - добавил уполномоченный.