"Зонтичные" поручительства помогли МСП получить кредиты более чем на 25 млрд рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Механизм зонтичного поручительства Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) позволил субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь кредитование на сумму свыше 25 млрд рублей с момента его запуска в сентябре 2021 года. Об этом сообщил в пятницу глава корпорации Александр Исаевич на пленарном заседании всероссийского форума семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!".

"В рамках поручения президента мы запустили пилот по "зонтичному" механизму. В прошлом году он проходил три месяца. Основная цель, которую мы ставили для реализации пилота, чтобы те предприниматели, которым раньше отказывали в кредитах, могли бы их получить. Мы еще досчитываем результаты, но из того, что мы видели на конец декабря - это более 25 млрд рублей", - сказал Исаевич.

По его словам, каждый пятый предприниматель, получивший кредит, в отсутствие данного механизма не смог бы этого сделать.

Основная задача "зонтичного" механизма - расширение доступа бизнеса к заемному финансированию. В рамках реализации проекта к 2024 году компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование на сумму свыше 600 млрд рублей при обеспечении поручительствами Корпорации МСП на общую сумму не менее 300 млрд рублей.

IV Всероссийский форум семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!" проходит в Москве, его организатором является Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ. Среди основных тем форума - вопросы комплексной и системной поддержки малого и среднего бизнеса, включая семейные компании: от законодательства до кредитно-финансовых услуг, от брендирования до запуска новых направлений деятельности. Кроме того, на мероприятии подведут итоги реализации в 2021 году специального проекта ТПП РФ "100 надежд бизнеса" и наградят победителей из числа его участников.