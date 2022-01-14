К цифровой платформе для МСП подключили ФНС и несколько банков

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба и ряд банков уже подключены к цифровой платформе для малого и среднего предпринимательства (МСП), которая будет запущена в пилотном режиме в феврале. Об этом сообщил в пятницу глава Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) Александр Исаевич на пленарном заседании всероссийского форума семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия".

"Цифровая платформа для МСП в феврале начнет свое действие [в пилотном режиме]. На сегодняшний день к ней подключено более семи банков, Федеральная налоговая служба. И уже более 10 регионов интегрированы с ней", - сказал он.

Цель платформы - агрегировать внутри единого информационного пространства все федеральные и региональные меры поддержки, включая финансовые инструменты. На ней предприниматели также смогут узнать об изменениях в законодательстве, пояснил Исаевич.

Как ранее отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, через такую платформу можно будет дистанционно получать помощь и пользоваться специальными сервисами. Например, подобрать кредиты и оформить на них заявку.

Платформа разрабатывается Корпорацией МСП в рамках исполнения поручения первого вице-премьера Андрея Белоусова.

IV Всероссийский форум семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия" проходит в Москве, его организатором является Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ. Среди основных тем форума - вопросы комплексной и системной поддержки малого и среднего бизнеса, включая семейные компании: от законодательства до кредитно-финансовых услуг, от брендирования до запуска новых направлений деятельности. Кроме того, на мероприятии подведут итоги реализации в 2021 году специального проекта ТПП РФ "100 надежд бизнеса" и наградят победителей из числа его участников.