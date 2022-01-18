Госдума приняла в I чтении законопроект о "выращивании" МСП для участия в закупках

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в I чтении законопроект, который позволяет крупнейшим компаниям с госучастием "выращивать" для себя потенциальных поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Принимается в I чтении", - сказал первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников по итогам голосования по законопроекту. За принятие инициативы проголосовали 393 депутата, один воздержался.

Как рассказал на заседании заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев, законопроект предусматривает внедрение механизмов по "выращиванию" крупнейшими заказчиками субъектов МСП для их потенциального участия в закупках. Для этого стороны должны будут заключить соответствующее соглашение, а после - следовать индивидуальной программе развития, которая включит в себя график мероприятий по оказанию поддержки, с указанием сроков реализации и ответственных лиц.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что программы партнерства могут предусматривать мероприятия, направленные на "оказание крупнейшими заказчиками финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки". Вести реестр этих программ и осуществлять мониторинг их реализации будет Корпорация МСП.

"Для запуска механизма предполагается подготовка двух постановлений правительства. Одним из них будет утверждена типовая форма программы развития, порядок отбора и требования к малому и среднему бизнесу для участия. Вторым - порядок ведения реестра программ развития поставщиков, мониторинг их реализации Корпорацией МСП", - уточнил Херсонцев. Замминистра пояснил, что участники программ "выращивания" смогут участвовать в закупках на тех же условиях, что и другие потенциальные поставщики. "Это необходимо, чтобы нивелировать риски нарушения закона о защите конкуренции, а также возможных злоупотреблений", - пояснил он.

Сейчас крупнейшие заказчики, осуществляющие закупки у МСП по закону № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не имеют возможности подготавливать своих потенциальных поставщиков к тому, чтобы те в полной мере могли обеспечить необходимый уровень качества продукции и услуг.