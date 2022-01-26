На портале mos.ru появилась функция онлайн-оплаты счетов для предпринимателей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 3 тыс. видов счетов смогут оплачивать столичные предприниматели на портале mos.ru в разделе "Мои платежи". Ранее документы были доступны лишь для просмотра, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"В сервисе "Мои платежи" на mos.ru появилась удобная функция для предпринимателей. Теперь они смогут оплачивать онлайн более 3 тыс. видов счетов. Электронными услугами и другими возможностями портала mos.ru пользуются уже более 400 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Благодаря новой функции им больше не нужно переходить на другие онлайн-ресурсы, чтобы оплачивать текущие счета", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Теперь пользователи могут оплатить онлайн аренду нежилых помещений, относящихся к объектам культурного наследия, счета по договорам купли-продажи, торговые сборы, транспортные налоги и прочее. Перечень доступных счетов будет постоянно расширяться.

Воспользоваться новой возможностью могут юридические лица и индивидуальные предприниматели с корпоративным кабинетом на mos.ru. Для поиска нужных счетов в корпоративном кабинете организации нужно указать ИНН и КПП. Это даст возможность пользоваться новой функцией в полном объеме. В том числе оплачивать счета по уникальному идентификатору начисления (УИН). Также на mos.ru есть более 200 других услуг и сервисов для бизнеса. Среди них, например, подача заявок на субсидии, лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и оформление разрешения на таксомоторную деятельность.