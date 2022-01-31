Эксперты: в механизм "выращивания" поставщиков нужно внести требование о локализации МСП

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Механизм "выращивания" крупнейшими компаниями с госучастием потенциальных поставщиков из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) нуждается в доработке, в частности, в нем нужно предусмотреть требование о локализации малых предприятий и способы исключить "своизм". Об этом ТАСС в понедельник сообщили опрошенные эксперты и представители бизнес-объединений.

В январе Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Госкомпаниям могут дать право создавать программы по развитию потенциальных поставщиков среди субъектов МСП с финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержкой.

Предполагается, что кабмин будет утверждать перечень заказчиков, которые смогут реализовывать программы, требования к участникам и порядку отбора, а также порядок ведения Корпорацией МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) реестра программ, мониторинга их реализации, форму ежегодного отчета о результатах.

Мнение бизнеса

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал идею "выращивания" поставщиков "в целом здравой". Но он считает, что нужно внести в этот механизм дополнительные условия.

"Поставщики госкомпаний, формально относящиеся к МСП, зачастую во многом являются проводниками крупного и иностранного бизнеса. Поэтому должны выполняться три условия. Первое - поставщик должен иметь локализованный процесс производства. Второе - он должен работать в промышленном секторе или в сфере интеллектуальной собственности/hi-tech (с остальным у нас и так нормально, выращивать рестораны для банкетов не надо). Третье - за всем этим должен быть адекватный контроль, а госкомпании должны отчитываться за то, как они вырастили поставщика", - сказал Титов.

Общественный омбудсмен по закупкам, гендиректор торгового портала "Фабрикант" Сергей Габестро также отметил, что механизм нуждается в дополнениях. Он уточнил, что законопроект не говорит о том, какие преимущества получат госкомпании и участники программы, "учитывая, что закупки должны быть конкурентными, а участники программы не могут рассчитывать на преимущества при их осуществлении".

"Необходимо проработать соответствующий механизм предоставления преференций участникам соответствующих программ, при этом основываясь на основных принципах № 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", - прим. ТАСС), таких как расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд корпоративных заказчиков, стимулирование их участия, развитие добросовестной конкуренции", - подчеркнул Габестро.

До второго чтения законопроекта нужно устранить имеющийся в нем риск "своизма", считает президент "Опоры России" Александр Калинин. "[Необходимо] не пускать аффилированных [поставщиков], система должна это отслеживать. Это может смотреть, в том числе, [Корпорация МСП]", - отметил он.

Идея "выращивать" поставщиков "так или иначе нарушает законы здоровой конкуренции", считает заместитель председателя Партии роста, предприниматель Сергей Демин. Он сомневается в том, что у компаний будут шансы выдержать конкуренцию с "выращенным" поставщиком на торгах. "В таком случае части компаний из сектора МСП просто придется отказаться от участия в государственных закупках и ориентироваться исключительно на коммерческие тендеры. Может быть, эта мера поможет "приподняться" ряду предприятий малого и среднего бизнеса, но уж точно не будет удобна всем без исключения. Скорее, она сепарирует МСП на некие "касты" приближенных и отдаленных от госзаказчиков", - сказал Демин.

Мнение госкорпораций

РЖД поддерживает законодательную инициативу, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. Там отметили, что она "позволит на законной основе предоставлять субъектам МСП дополнительные льготы и поддержку, а также получить продукцию, соответствующую требованиям, установленным на железнодорожном транспорте в рамках программы "выращивания".

"В соответствии с законопроектом требования к субъектам МСП и механизмы их "выращивания" должны будут устанавливать заказчики, разработавшие соответствующие программы, что позволит применять наиболее эффективные механизмы поддержки и развития субъектов МСП в зависимости от поставляемых ими товаров, исполняемых работ, услуг. Наиболее востребованными механизмами поддержки могут стать финансовая поддержка, предоставление производственных мощностей, иных ресурсов, консультационной поддержки", - отметили в пресс-службе РЖД.

Идею поддержали и в "Российских автомобильных дорогах" ("Автодор"). "Вместе с тем не исключаем, что реализация положений рассматриваемого проекта может вызвать трудности у заказчиков, которые жестко связаны целевой направленностью и рамками финансирования своей деятельности, так как необходимые для развития поставщиков денежные средства заказчики должны будут отвлекать из финансирования деятельности, для которой они созданы. Государственная компания также выражает надежду на позитивное восприятие реализации программ развития поставщиков со стороны контролирующих органов, с учетом негарантированного результата", - ответили ТАСС в пресс-службе госкомпании.

В "Автодоре" также отметили, что в законопроекте нужно конкретизировать меры поддержки, "чтобы исключить возможное различное понимание заказчиками объемов и направлений такой поддержки". Но это может привести к нивелированию принципа равноправия в законе № 223-ФЗ, подчеркнули в пресс-службе. Если госкомпанию включат в перечень заказчиков, возможность и формат программ развития субъектов МСП в дополнение к действующим программам "будут разработаны с учетом специфики дорожной отрасли", рассчитывают в "Автодоре".