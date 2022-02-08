Собственное дело открыли более 20% выпускников стартап-школы МБМ 2021 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Собственное дело открыли 22% выпускников стартап-школы МБМ прошлого года, всего в 2021 году там обучили 2 109 человек. Об этом во вторник говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на данные опроса ГБУ "Малый бизнес Москвы".

"Более 47% выпускников пятидневного интенсива стартап-школы МБМ 2021 года среди физических лиц создали свой бизнес, находятся в процессе его запуска или планируют начать свое дело в ближайшее время. Согласно опросу ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), свое дело в 2021 году открыли 22% слушателей проекта из числа физических лиц. Из них 9,9% зарегистрировали ИП, еще 8,8% зарегистрировались как самозанятые, а 3,3% выпускников прошлого года открыли компанию", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, за 2021 год в проекте "Стартап-школа МБМ" прошли 29 онлайн- и 19 офлайн-потоков и обучились 2 109 участников. Для начинающих предпринимателей организовали 15 отраслевых курсов, в том числе по женскому предпринимательству и для представителей креативных индустрий, подчеркнул он. "С учетом роста интереса к самозанятости в прошлом году было проведено несколько отраслевых потоков для тех, кто хочет работать на себя без найма сотрудников и регистрации ИП", - приводится в сообщении комментарий Фурсина.

"Многие участники проекта продолжают активно пользоваться мерами поддержки, которые предоставляет город. 38,7% выпускников программы "Стартап-школа МБМ" повышали бизнес-компетенции на обучающих мероприятиях, 11,7% обращались за консультационной поддержкой, а 8,3% пользовались онлайн-продуктами на портале mbm.mos.ru", - говорится в сообщении.

Проект помогает разобраться в вопросах открытия и ведения своего дела, а также получить помощь в подготовке документов для регистрации бизнеса. С 2017 года слушателями программы стали более 8 тыс. человек, четверть из которых прошли обучение в прошлом году. Обучение в рамках нового потока начнется онлайн 14 февраля. Оно будет ориентировано на тех, кто хочет открыть бизнес в сфере креативных индустрий.