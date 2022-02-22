Малый и средний бизнес в 2021 году перечислили в бюджет Москвы 742 млрд рублей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса Москвы перечислили в городской бюджет 742 млрд рублей в 2021 году, рост составил более чем 20% по сравнению с показателями 2020 года. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"По итогам 2021 года налоговые и неналоговые платежи в бюджет Москвы от субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей достигли суммы 742 млрд рублей, увеличившись по отношению к 2020 году на 129,4 млрд рублей, или на 21,1%. К показателям 2019 года рост составил 169,7 млрд рублей, или 29,6%. По сравнению с 2019 годом доля платежей в бюджет от малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 0,8% и составила 23,2%", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова

Отмечается, что на начало 2022 года в столице зарегистрировано 778,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 6,9% больше, чем на начало 2021 года. Предприятия малого и среднего бизнеса составляют почти четверть всей экономики Москвы, на них работают около 3,2 млн человек. В прошлом году больше всего налоговых и неналоговых платежей от субъектов малого и среднего бизнеса (без учета индивидуальных предпринимателей) поступило от торговых организаций - 175 млрд рублей.

Предприятия, которые занимаются недвижимостью, направили 92,8 млрд рублей, строительная отрасль - 64,1 млрд рублей, ИТ-сектор - 54,2 млрд рублей, обрабатывающая промышленность - 46,2 млрд рублей. На 43,1% увеличились в прошлом году поступления от предприятий сферы услуг. На 24,3% выросли платежи от организаций транспортной отрасли, на 22,8% - от компаний, которые работают с недвижимостью, на 20,8% - от строительных предприятий и на 20,5% - от ИТ-сферы.

"Во время пандемии приняли дополнительные меры поддержки бизнеса, в 2020 году ими воспользовались более 50 тыс. предприятий и организаций. На эти цели потрачено 90 млрд рублей. Наиболее востребованы у бизнеса налоговые отсрочки, арендные каникулы, гранты и субсидии", - напоминается в материале.

Зяббарова подчеркнула, что в 2021 году часть этих мер была продлена, появились дополнительные программы. Субъекты малого и среднего бизнеса могли воспользоваться компенсацией на приобретение средств индивидуальной защиты, предприятиям общепита возмещали затраты на оплату коммунальных услуг за третий квартал 2021 года. Организации, которые первыми вакцинировали не менее 60% сотрудников, получили гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.

Меры поддержки

"Важной мерой поддержки стало продление на 2021 год программы льготных стабилизационных кредитов с максимальной ставкой 7% годовых и размером до 100 млн рублей. В этом году программа льготного кредитования будет действовать для вновь созданных компаний и индивидуальных предпринимателей. По пониженной ставке они смогут получить средства для развития бизнеса в размере до пяти миллионов рублей. Город выступит поручителем и субсидирует часть процентов по кредиту", - добавила Зяббарова.

В 2021 году мерами поддержки воспользовались около 33 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Более 11 тыс. компаний, в которых работают свыше 99 тыс. человек, получили льготные кредиты на сумму более 78,1 млрд рублей.

Как уточнил руководитель департамента предпринимательства и инвестиционного развития Москвы Алексей Фурсин, с мая 2020 года кредиты смогли получить более 22 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса на сумму 168,6 млрд рублей. В 2021 году субсидии были предоставлены порядка 6 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей на сумму 3 млрд рублей. В том числе речь идет о специальных так называемых антиковидных финансовых мерах поддержки.