Заполярье направит 20 млн рублей на второй в 2023 году конкурс для малого бизнеса

Максимальная сумма гранта на реализацию бизнес-идей предпринимателей составит 2 млн рублей

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Мурманской области направят 20 млн рублей на поддержку предпринимателей - участников второго в 2023 году конкурса "Губернаторский старт", который является одним из самых востребованных грантовых конкурсов в Заполярье. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы запускаем второй конкурс в этом году на получение гранта "Губернаторский старт". Заявки на участие принимаются в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе до 3 октября. На поддержку направляем почти 20 млн рублей", - написал Чибис.

Он добавил, что максимальная сумма гранта составляет 2 млн рублей на реализацию бизнес-идей как опытных, так и начинающих предпринимателей Мурманской области. Ко второму в 2023 году конкурсу "Губернаторский старт" снизили с 30% до 20% минимальную сумму софинансирования проектов, а для самозанятых минимальная сумма составит всего 10%.

Как пояснили ТАСС в правительстве Мурманской области, по результатам первого в 2023 году конкурса "Губернаторский старт" 14 проектов-победителей получили гранты на сумму 20,4 млн рублей. Одним из самых популярных направлений стало открытие точек общепита в различных городах региона. Среди победителей есть и социально значимые проекты как "Аптека в селе Варзуга", "Центр женского здоровья", "Центр поддержки мам "Северная мама".

"Губернаторский старт" как мера поддержки МСП реализуется с 2020 года. За это время победителями проекта стали 119 участников, получивших более 100 млн рублей на реализацию бизнес-идей. Максимальная сумма гранта была увеличена с 1 млн до 2 млн рублей в августе 2022 года. Некоторые проекты были реализованы на земельных участках в рамках программы "Гектар Арктики".