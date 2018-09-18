Финансовые инструменты развития МСП представили в Цифровом деловом пространстве в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Финансовые инструменты развития малого и среднего предпринимательства (МСП) представили на конференции "Финансы для развития малого бизнеса" в Цифровом деловом пространстве в Москве. Об этом сообщил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства (ДНПП) столицы Алексей Фурсин.

"Мы проводим такие мероприятия бесплатно для предпринимателей, стараемся сблизить позиции сторон, смягчить ситуацию, когда инвесторы заявляют о нехватке подготовленных проектов, а сами заемщики жалуются на отказы", - заявил он, подчеркнув, что диалог с предпринимателями на таких мероприятиях позволяет ощущать необходимость внесения корректировок в текущие программы финансовой поддержки.

Как отметили в пресс-службе департамента, главный акцент на мероприятии был сделан на меры государственной финансовой поддержки предпринимателей в Москве, которые рассчитаны на различные этапы развития бизнеса. Среди таких мер - субсидии ДНПП на компенсацию расходов по участию в выставках в России (до 350 тыс. рублей) и за рубежом (до 700 тыс. рублей), программа гарантийной поддержки от Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который выступает поручителем за МСП по кредитам, гарантиям, лизингу, факторингу, аккредитивам в объеме до 70% от привлекаемого финансирования.

Также малому бизнесу доступны льготные долгосрочные инвестиционные займы до 100 млн рублей сроком до пяти лет по ставкам 2-5% годовых от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. "Займы целевые - на инвестиционное развитие, приобретение оборудования, при этом часть средств заемщики могут использовать на пополнение оборотных средств, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и прочие нужды", - пояснили в пресс-службе департамента.

Для инновационных проектов существует поддержка Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы. "Фонд принимает участие в финансировании инновационных проектов на самых ранних стадиях развития, при условии привлечения заемщиком со-инвестиций со стороны частных инвесторов-партнеров фонда", - рассказали в пресс-службе. По ее информации, фонд вкладывает от 500 тыс. рублей до 36 млн рублей в виде займа на 3-6 лет с отсрочкой погашения до двух лет со ставкой 12%, а размер частных со-инвестиций должен составлять от 50% до 200% от займа фонда.

Помимо финансовой поддержки, компании МСП всегда могут обратиться за консультацией по юридическим, организационным и другим вопросам. В частности, в столице для этих целей организовано учреждение "Малый бизнес Москвы", сообщили в департаменте.