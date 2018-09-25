РЭЦ обучит основам экспорта около 10 тыс. российских компаний к 2024 году

ПСКОВ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Российский экспортный центр (РЭЦ) в 2019 году запустит программу акселерационной поддержки для бизнеса, в рамках которой будет помогать компаниям выходить на внешние рынки. К 2024 году обучение основам экспорта пройдут около 10 тыс. российских компаний, сообщил ТАСС директор по межрегиональным коммуникациям РЭЦ Дмитрий Макеев.
Программа акселерационной поддержки поможет компаниям малого и среднего предпринимательства (МСП) "с нуля" начать экспортную деятельность. Проект реализует национальный центр компетенций РЭЦ совместно с региональными центрами компетенций. Эксперты РЭЦ будут обучать предпринимателей основам работы на внешних рынках и помогут заключить первый контракт с иностранными партнерами.
"Пилотирование акселерационной программы начнется в 2019 г. Предполагается, что программа акселерации будет носить массовый характер и будет запущена почти во всех регионах РФ. Предполагается, что через программу акселерационной поддержки, то есть через экспортный акселератор, к 2024 г. пройдет до 9,5 тыс. компаний, 25% из которых по итогам заключат свой экспортный контракт", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время РЭЦ утверждает конкретный список регионов, которые первыми примут участие в проекте. "При этом многие регионы уже изъявили желание участвовать в указанной программе, например, Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород", - уточнил Макеев.
Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке правительства РФ. Центр представляет собой единое окно для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. В 2017 году сеть региональных подразделений РЭЦ оказала поддержку 2,4 тыс. экспортерам на общую сумму более $2 млрд.