Эксперты: туризм и агросектор наиболее перспективны для развития бизнеса на Чукотке

АНАДЫРЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Наиболее перспективными нишами для развития малого и среднего бизнеса на Чукотке являются туризм и аграрные проекты. Однако для развития этих секторов в регионе необходимо создавать инфраструктуру, которая станет базой для прихода инвесторов.

Согласно данным исследования, которое провела "Неокон", в Анадыре 11 отелей, при этом оценочная потребность составляет 20. Создание одной гостиницы обойдется в $10-12 млн. Ракша привел в пример город Анкоридж (Аляска, США), в котором схожие с Анадырем климатические условия, но там создана туристическая инфраструктура в 133 отеля.

При этом, по мнению эксперта, создание инфраструктуры для развития туризма должно сочетаться с идеей, которая будет "продавать" впечатления от места. "В Японии, например, считается важным событием поехать в тот же Анкоридж, чтобы посмотреть восход солнца <...> Таким образом Анкоридж получает ежегодно несколько сот тысяч японских туристов", - привел пример Ракша.

По слова главы Чукотки Романа Копина, туризм необходимо развивать, и он должен занять более заметное место в экономике региона. Сейчас на эту отрасль приходится 1% ВРП Чукотки, основная же часть в 49% - это добыча полезных ископаемых.

Представители малого и среднего бизнеса, присутствующие на конференции, поддержали эту идею. "Сложностей в развитии туризма я не вижу, но считаю, что государству необходимо инвестировать в основное направление: создание парка самолетов, вертолетов, создание небольших туристических кластеров", - поделилась с ТАСС мнением предприниматель Татьяна Минеева, которая занимается оптовой и розничной торговлей и сферой общественного питания. По ее словам, бизнесу сложно привлечь самостоятельные крупные инвестиции, и организация кластеров, которые будут передаваться в аренду бизнесу, может помочь на старте. "А бизнес "обрастет": они поставят свои небольшие гостиницы, откроют точки питания, сделают маленькую транспортную инфраструктуру", - считает собеседница агентства.

Минеева добавила, что для развития туризма необходимо развивать и бренд "Чукотка - регион страна восходящего солнца". "Первое солнце восходит у нас на Чукотке, не в Японии - это географический факт. На Аляске прекращаются сутки, у нас они начинаются", - заметила она. Еще одной "фишкой" для туристов, по ее мнению, могло бы стать проживание в семье коренных оленеводов, которое позволит познакомить людей с культурой и традициями народов Севера, а также показать уникальную природу Чукотки.

Теплицы в тайге

Участники конференции также сошлись во мнении, что развитие аграрной отрасли может стать опорой для предпринимателей региона и эффективным направлением для развития экспорта. "Мы видим достаточно большой потенциал не только на Чукотке, но и в принципе в северных регионах, [связанный] с развитием современных технологий в АПК, с теплицами, с гидропонными и аэропонными технологиями", - рассказал Ракша.

Он добавил, что новые технологии позволят обеспечивать большую самодостаточность северных территорий. "Мы, когда проводили анализ по Дальнему Востоку, смотрели, какие услуги и продукты были бы востребованы ближайшими соседями России, прежде всего в Азии, и что можно было бы размещать и во что инвестировать на Дальнем Востоке, обнаружили, что это объекты АПК", - отметил эксперт.

При этом, субъекты малого и среднего предпринимательства должны сразу ориентироваться на выпуск готовой продукции. "Это могут быть рыбные хозяйства, рыба традиционная, моллюски, спрос на которые в Азии достаточно высок и пока не удовлетворен", - пояснил кандидат наук.

Хорошей бизнес-идеей могут стать и проекты, связанные со сбором и переработкой дикоросов: грибов и ягод. "Перерабатывающее производство может быть одно, а вокруг него малые предприниматели получили бы возможность, имея такой инфраструктурный центр, сдавать на переработку собранные дикоросы. Это финская или скандинавская модель появления достаточно крупных компаний, которые выросли из таких кооперативов", - сказал Ракша.

Его поддерживает уполномоченный по правам предпринимателей Чукотки Николай Кулик, который выращивает помидоры прямо у себя в офисе. "Идея развития сельского хозяйства на Чукотке перспективная и нужная, потому что есть опыт, есть примеры", - сказал он корр. ТАСС. В пример Кулик привел таежное село на границе с Якутией, где зимой температура воздуха опускается ниже 70 градусов. При этом каждый житель села имеет по несколько теплиц, где выращивает помидоры, огурцы, перец и даже арбузы, но овощами они обеспечивают только себя - до ближайшего райцентра лететь два часа на вертолете.

Но есть и более масштабные, промышленные проекты, связанные с сельским хозяйством. Например, предприниматель Павел Макатров построил тепличных комплекс в Анадыре, где выращивает помидоры, огурцы, зелень и так далее. "Это хороший проект с поддержкой правительства и Фонда развития Чукотки. Он уже работает и поставляет продукцию в детские учреждения города", - рассказал Кулик.

О конференции

Конференция "Развитие малого и среднего бизнеса" проходит на Чукотке с 29 ноября по 2 декабря. Мероприятия проводятся в двух городах - Билибино и Анадырь. В рамках конференции для предпринимателей организованы мастер- классы, семинары, индивидуальные консультации по мерам поддержки, ведению бизнеса, работе с инвесторами и так далее. Организатором конференции является Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского АО при поддержке правительства региона и информационного агентства России ТАСС.