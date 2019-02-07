В организацию производства электрогенераторов под Тулой инвестировали около 1 млрд рублей

ТУЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Компания "Энергомаш", зарегистрированная в Щекинском районе Тульской области, инвестировала около 1 млрд рублей в создание линии по производству газопоршневых электрогенераторов. Они востребованы во многих отраслях для замены импортного и устаревшего отечественного оборудования, сообщил в четверг в Туле генеральный директор предприятия Денис Пашков во время презентации проекта на выездной сессии Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Проект начал реализовываться с 2017 года, сейчас работа продолжается, в том числе над технологической документацией. Объемы инвестиции достигли 1 млрд рублей, включая заемные средства. Мы создаем производство линейки отечественных газопоршневых электрогенераторов мощностью до 1 МВт. Они необходимы во многих отраслях промышленности как для замены устаревшего отечественного оборудования, так и для замены импортных аналогов", - сказал Пашков.

По его словам, запуск производства намечен на второй квартал 2020 года. "Мы планируем производить до 100 единиц генераторов в год. На предприятии планируется создать около 250 рабочих мест", - отметил руководитель компании.

В рамках выездной сессии Корпорации МСП проводится презентация проектов тульских предпринимателей, претендующих на получение финансовой поддержки корпорации. Общая сумма запланированных на эти цели средств превышает 2,2 млрд рублей.