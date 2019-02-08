Московские экспортеры договорились о потенциальных контрактах на $45 млн на выставке в ОАЭ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московские экспортеры, представленные на выставке Arab Health-2019 в Дубае под единым брендом Made in Moscow, договорились о заключении потенциальных контрактов на сумму $45 млн. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Организатором коллективного стенда столичных производителей под брендом Made in Moscow является подведомственная организация департамента "Московский экспортный центр".

"Первая зарубежная выставка этого года, в Дубае, оказалась плодотворной для наших экспортеров. Они презентовали более 30 своих технологичных разработок и провели переговоры с представителями 36 стран. Сумма потенциальных контрактов по итогам деловых встреч оценивается более чем в $45 млн", - говорится в сообщении.

Также в рамках выставки на коллективном стенде состоялось подписание соглашения между московским разработчиком "Лаборатория классификации морфологических данных" и дубайским учебным центром Nomad Networks. В рамках соглашения стороны договорились о совместном продвижении на рынке ОАЭ SaaS-платформы для анализа медицинских снимков "Третье мнение", которая с помощью алгоритмов искусственного интеллекта помогает выявлять отклонения от нормы на рентгенограммах, снимках глазного дна и других медицинских изображениях. На сегодня нейросеть платформы "Третье мнение" обработала свыше 300 тыс. медицинских снимков. Платформа в пилотном режиме используется в более чем 20 медицинских учреждениях России и аккумулирует опыт почти десятков опытных врачей и представителей научного медицинского сообщества.

В Дубае с 28 по 31 января прошла международная выставка Arab Health-2019. На ней при поддержке правительства Москвы 14 столичных компаний представили более 30 своих разработок и провели 228 встреч с потенциальными зарубежными клиентами, партнерами и инвесторами. Наиболее активными участниками переговоров с московскими экспортерами стали представители Индии, ОАЭ и Египта.

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан столичным Департаментом предпринимательства и инноваций в 2017 году. Он помогает выстраивать каналы сбыта, а также финансирует до 100% затрат компаний на участие в зарубежных выставках под единым брендом Made in Moscow. На коллективном стенде Москвы под единым брендом Made in Moscow cтоличные предприниматели представили свою продукцию. Например, резидент технопарка "Строгино" компания VitMedical показала альтернативу традиционным перевязочным средствам - аппарат вакуумной терапии, предназначенный для быстрого заживления ран любой этиологии и ускоряющий процесс заживления в три-четыре раза.