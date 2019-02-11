Не менее 100 центров "Мой бизнес" должны быть созданы по нацпроекту МСП к 2024 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ намеренно создать в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" не менее 100 центров под названием "Мой бизнес" к 2024 году, где малым и средним компаниям будут оказываться услуги и меры поддержки. Об этом говорится в материалах по национальным проектам, опубликованных в понедельник правительством.

Отмечается, что будет организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП не менее чем в 100 центрах "Мой бизнес". При этом уже в 2019 году должно работать не менее 20 таких центров.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416, 2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.