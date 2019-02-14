"Опора России": число субъектов малого бизнеса в России должно вырасти в 2-2,5 раза

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Количество субъектов малого бизнеса в России должно увеличиться в 2-2,5 раза, считает глава общественной организации "Опора России" Александр Калинин.

"Сегодня в легальном пространстве мы видим реально порядка 4 млн субъектов малого бизнеса. Я не беру задвоение, тех кто не сдает отчетность. Это точно недостаточно для такой страны, как Россия. Эта цифра должна быть как минимум в 2-2,5 раза больше", - сказал Калинин в четверг на Российском инвестиционном форуме.

"Как это сделать? Это не так просто, эту историю нужно "продать", она должна быть почетной", - добавил он.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предполагает рост численности людей, занятых в малом бизнесе, на 30% - с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году. Объем долгового финансирования малого и среднего предпринимательства к этому сроку должен вырасти более чем в два раза, с 4 трлн до 9,5 трлн рублей.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.