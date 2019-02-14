Предприятие по производству масла и сыров создадут в Орловской области за 1,5 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "Орел" вложит 1,5 млрд рублей в строительство, реконструкцию и модернизацию предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла на территории Орловской области. Соответствующее соглашение в четверг подписали глава региона Андрей Клычков и представитель компании Александр Максимов на Российском инвестиционном форуме, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Соглашение о сотрудничестве между Орловской областью и ООО "Орел" подписано. Общая сумма инвестиций 1,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Предприятие мощностью 350 тонн молока в сутки планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2019 года. На нем смогут работать 150 человек, уточнили в пресс-службе. Компания обязуется участвовать в социально-экономическом развитии региона. А правительство Орловской области поддержит проект и рассмотрит возможность предоставления мер господдержки.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.