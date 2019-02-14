Минэкономразвития заключило с регионами 214 соглашений по нацпроекту МСП

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России заключило 214 соглашений с российскими регионами по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Что нужно знать о нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство"

"В рамках национального проекта по малому бизнесу на текущий момент заключено 214 из 236 соглашений с регионами на предоставление консолидированной субсидии на реализацию мероприятий федеральных проектов. 14 соглашений находятся на подписи в регионах и 8 - готовятся к подписанию до конца дня", - сказали в пресс-службе.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416, 2 млрд рублей - это средства из федерального бюджета.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

В новость внесена правка (13:12 мск) — исправлены данные в заголовке и 1-м абзаце, исключен последний абзац.