Эксперт: аналоги МФЦ необходимо создать для малого бизнеса в России

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Малый и средний бизнес в России мог бы эффективнее воспользоваться мерами господдержки, если бы они были представлены на одной платформе по примеру многофункциональных центров госуслуг (МФЦ). Такое мнение высказал в четверг победитель национальной премии "Немалый бизнес" в номинации "Реальный продукт", гендиректор воронежского завода "Агромиг" Артем Копылов на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи.

"[На Российском инвестиционном форуме] упоминалось о том, как успешно МФЦ избавили граждан от нервотрепки, связанной со сбором и подачей документов. Хорошо бы и предпринимателей избавить <...> Если меры господдержки будут хорошо упакованы и легко доступны, то эффект будет куда сильнее, чем, когда они разрознены, и непонятно, как их получать", - пояснил он, выступая на пленарной сессии форума с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Копылов отметил, что для предприятий не менее важна своевременная и быстрая реакция со стороны властей на потребности бизнеса. "К примеру, наше воронежское предприятие находится в технопарке, а к технопарку ведет дорога, которая требует ремонта. Мы за время работы заплатили налогов на сумму около 30 млн рублей, на ремонт дороги нужно миллиона три. Неплохо бы, если бы подход со стороны государства был таким: да, вы хороший налогоплательщик, и мы быстро это сделаем", - сказал он.

Национальная премия "Немалый бизнес" - это открытый конкурс для предпринимателей малого и среднего бизнеса России в возрасте до 40 лет. С инициативой об учреждении премии в 2018 году выступил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Организаторами премии выступают Минэкономразвития РФ, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, бизнес-школы и другие организации.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.