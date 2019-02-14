Снижение энерготарифа помогло развить МСП в Карелии

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Поэтапное снижение тарифов на электроэнергию с 10 до 5,6 рублей за кВт/ч для малого и среднего бизнеса в Карелии позволило развивать малый и средний бизнес в регионе, число предпринимателей в республике в 2018 году выросло на 10%, до 26,7 тыс. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава региона Артур Парфенчиков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее сообщалось, что стоимость электроэнергии для бизнеса в июле 2017 года в республике была самой высокой на Северо-Западе и составляла 9,86 рублей за кВт/ч. Предприниматели обращались к главе Карелии. Власти региона в несколько этапов сумели снизить их до 5,6 рублей за кВт/ч с апреля 2018 года.

"Снижение тарифов - это один из тех факторов, который дал нам возможность двинуть экономику вперед. У нас увеличились доходы бюджета, на 10% увеличилось число малых предприятий в 2018 году", - сказал Артур Парфенчиков.

По данным Министерства экономического развития и промышленности Карелии, в начале января 2019 года в республике насчитывалось 26,7 тыс. предпринимателей. Кроме этого, почти на 30% увеличился налог на прибыль за счет роста налогооблагаемой базы. Снижение тарифов на электроэнергию позитивно отразилось на экономике предприятий и позволило им направить сэкономленные деньги в сумме около трех млрд рублей на развитие бизнеса.

"Я думаю, что таких сокращений уже, наверно, не будет. Сейчас самое главное держать тарифы на приемлемом уровне", - отметил глава региона.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.