Власти Москвы разработают меры поддержки участников инновационного кластера

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы должны разработать систему поддержки участников инновационного кластера при его создании. Об этом в пятницу заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Закон об инновационном кластере 11 февраля был внесен на рассмотрение в Мосгордуму.

"Президентом была поддержана инициатива [создания кластера]. В ноябре был подписан указ. Сейчас мы вышли с законопроектом в Мосгордуму, который создаст правовую основу для начала работы кластера. Одновременным шагом должна быть система поддержки участников кластера", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что в рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции.

Инновационный кластер Москвы

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера, призванного объединить на одной площадке разрозненные городские структуры: IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты для развития научно-производственного потенциала. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года.

По словам заместителя главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристины Волконицкой, департамент является основным ответственным исполнителем указа президента.

В кластер войдут более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе потенциальных участников - 173 образовательных и 719 научных организаций, 7240 объектов промышленности.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.