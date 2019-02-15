Вход компаний в инновационный кластер Москвы призвали сделать безбарьерным

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы при создании инновационного кластера столицы не должны предъявлять никаких требований к желающим стать участником платформы, сообщил в пятницу глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее сообщалось, что власти Москвы намерены упросить вхождение участников в кластер, от которых потребуется только регистрация на IT-платформе с указанием минимальных параметров о своей организации. Далее планируется в рамках межведомственного электронного взаимодействия добавлять необходимую информацию о компаниях. Закон об инновационном кластере 11 февраля был внесен на рассмотрение в Мосгордуму.

"Первое требование к участникам кластера - это отсутствие каких-либо требований. Никаких ограничений. Мы не говорим, что [участник должен быть] с высокими экономическими показателями, заниматься в сфере торговли и услуг или заниматься инновациями", - сказал он, добавив, что любые организации, включая индивидуальных предпринимателей, могут стать участниками кластера.

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера, призванного объединить на одной площадке разрозненные городские структуры: IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты для развития научно-производственного потенциала. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы является основным ответственным исполнителем указа.

В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции. В кластер войдут более 1 тыс. объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе потенциальных участников - 173 образовательных и 719 научных организаций, 7240 объектов промышленности.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.