Эксперт: инновационный кластер должен вырабатывать предложения для властей по экспорту

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Инновационный кластер Москвы должен вырабатывать предложения по мерам поддержки экспорта. Об этом в пятницу сказал заместитель гендиректора по работе с органами государственной власти биотехнологической компании BIOCAD Алексей Торгов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Закон об инновационном кластере 11 февраля был внесен на рассмотрение в Мосгордуму.

"Если говорить про экспорт и про помощь [инновационного] кластера в экспорте, в моем случае, лекарственных препаратов, можно рассмотреть две точки. С одной стороны, кластер должен вырабатывать предложения для органов госвласти, чтобы на федеральном уровне принимались меры поддержки. С другой стороны, предложение в отношении мер поддержки именно правительством Москвы", - сказал он.

Он привел в пример субсидирование клинических исследований за рубежом, в котором нормы Всемирной торговой организации ограничивают правительство в предоставлении мер поддержки. "Правительство не может субсидировать клинические исследования, нужно продумать альтернативные механизмы поддержки производителей, которые хотят выходить на внешние рынки", - пояснил он.

"Сравнительно недолго можно обращаться на рынке России, поскольку он ограничен. Те компании, которые настроены на дополнительное динамичное развитие, должны выходить на внешние рынки", - сказал Торгов.

О кластере

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера, призванного объединить на одной площадке разрозненные городские структуры: IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты для развития научно-производственного потенциала. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. По словам заместителя главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристины Волконицкой, департамент является основным ответственным исполнителем указа президента.

В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции.

В кластер войдут более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе потенциальных участников - 173 образовательных и 719 научных организаций, 7240 объектов промышленности.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.