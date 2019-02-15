Власти Москвы интегрируют в инновационный кластер платформу iMocsow

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Столичные власти интегрируют городскую онлайн-площадку iMocsow, которая является информационным навигатором для московских предпринимателей, в инновационный кластер Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Закон об инновационном кластере 11 февраля был внесен на рассмотрение в Мосгордуму.

"Да, обязательно. Это будет как раз одним из элементов IT-платформы (кластера), где будет нетворкинговая часть. Там участники кластера смогут, скажем так по-молодежному, "чатиться" между собой. Потому что мы видим потребность в общении, особенно среди предпринимательского сообщества", - сказал Фурсин, отвечая на вопрос ТАСС об интеграции площадки iMocsow в кластер.

Он добавил, что на базе iMocsow будет организован нетворкинг между всеми секторами: малый бизнес, крупные компании, ученые, изобретатели, инноваторы, образовательные компании и так далее.

Ранее ТАСС сообщал, что рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции.

Инновационный кластер Москвы

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера, призванного объединить на одной площадке разрозненные городские структуры: IT-компании, бизнес- инкубаторы, технопарки, академические институты для развития научно-производственного потенциала. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года.

По словам заместителя главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристины Волконицкой, департамент является основным ответственным исполнителем указа президента.

В кластер войдут более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе потенциальных участников - 173 образовательных и 719 научных организаций, 7240 объектов промышленности.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.