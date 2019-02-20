Власти Удмуртии рассчитывают вдвое увеличить объемы несырьевого экспорта до $760 млн

ИЖЕВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Удмуртии рассчитывают за три года вдвое увеличить объемы несырьевого экспорта с $380 млн до $760 млн . Об этом в среду в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Несырьевой экспорт [в Удмуртии] - $380 млн, у нас задача за три года его увеличить вдвое. <…> Для налоговых и неналоговых поступлений - это огромный рывок для экономики", - сказал он.

По словам Бречалова, предприятия республики выпускают продукцию, способную конкурировать с мировыми производителями. "Когда ты ориентируешь свою продукцию на глобальный рынок <...> - это совершенно другая экономика, это меньше зависимость будет от внутренних макроэкономических условий, поэтому хотелось бы, чтобы и правительство, и президент, и регионы делали акцент именно на экспорте", - сказал глава Удмуртии.

Бречалов отметил, что свою роль в расширении рынков сбыта должны сыграть предприятия малого бизнеса. "Надо поверить в малый и средний бизнес, малые компании свою толику в долю экспорта вносят. <…> Это очень серьезное подспорье и баланс для экономики страны и Удмуртии в частности", - сказал он.