Региональная лизинговая компания появится в Крыму до конца года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует выделить Крыму деньги на создание региональной лизинговой компании (РЛК) для поддержки местного малого бизнеса. Об этом говорится в паспорте нацпроекта МСП, опубликованным на сайте российского Кабмина.

Срок реализации предоставления субсидии по созданию РЛК определен до 20 декабря 2019 года.

"Предоставлена субсидия бюджету Республики Крым на создание региональной лизинговой компании в Республике Крым", - отмечается в паспорте нацпроекта.

Кроме того, обеспечение объема лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки малого бизнеса от работающих региональных компаний, к 2019 году должен составить 8,5 млрд рублей, к 2020 году - 12,9 млрд рублей, в 2021 году - 17,2 млрд рублей, в 2022 году - 21,8 млрд рублей, в 2023 году - 26,8 млрд рублей, в 2024 году - 32, 9 млрд рублей.

Программа льготного лизинга оборудования была запущена Корпорацией МСП в 2017 году. Сегодня региональные лизинговые компании под эгидой Корпорации МСП работают в Татарстане, Башкирии, Ярославской области и Якутии. Одним из ключевых условий программы льготного лизинга является отсутствие межрегиональных барьеров: предприниматели из других регионов также могут подать заявку на оборудование по льготным ставкам. Объем лизинговой поддержки через четыре существующих РЛК за 2017 и 2018 годы составил более 3 млрд рублей при льготных ставках на отечественное оборудование в 6% и на импортное - в 8%.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.