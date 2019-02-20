Резиденты промышленных площадок получат льготные кредиты в рамках нацпроекта поддержки МСП

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Льготные условия кредитования в рамках нацпроекта по поддержке МСП планируется предоставить до декабря 2019 года резидентам промышленных площадок России, относящимся к малому и среднему предпринимательству (МСП). Об этом говорится в паспорте нацпроекта МСП, опубликованным на сайте правительства РФ.

"Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений", - говорится в документе.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.