МСП Банк до конца 2024 года обеспечит льготное кредитование в рамках нацпроекта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. МСП Банк планирует до конца 2024 года обеспечить льготное кредитование приоритетных групп предпринимателей, которые являются владельцами субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом говорится в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", опубликованном на сайте правительства РФ.

Что нужно знать о нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство"

"[Будет] обеспечено льготное кредитование АО "МСП Банк" предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные продукты АО "МСП Банк", - говорится в документе.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до конца 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.