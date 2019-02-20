Правительство РФ планирует поддержать более 4,5 тыс. малых компаний в моногородах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует оказать поддержку 4511 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в моногородах до 2024 года. Об этом говорится в паспорте нацпроекта МСП, опубликованным на сайте кабмина в среду.
"[Будет] разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц, в том числе в 2019 году - 1197 субъектов МСП; в 2020 году - 182 субъекта МСП; в 2021 году - 673 субъектов МСП; в 2022 году - 894 субъекта МСП; в 2023 году - 893 субъекта МСП; в 2024 году - 672 субъекта МСП", - говорится в документе.
Меру поддержки МСП планируется ввести до декабря 2024 года. Ответственным исполнителем назначен замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин.
Нацпроект МСП
Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.