Субсидия на поддержку МСП в Забайкалье вырастет в пять раз за счет нацпроекта

ЧИТА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края планируют получить 230 млн рублей из федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), что почти в пять раз превышает размер прошлогодней субсидии, средства направят в регион в рамках нацпроекта, сообщила в четверг журналистам пресс-служба краевого правительства.

"На поддержку субъектов МСП в этом году Забайкальскому краю планируется выделить 230 млн рублей из федерального бюджета. Средства направят в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сумма субсидии в 2019 году почти в пять раз больше предоставленной в прошлом году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выделенные средства направят на поддержку микрофинансовых и гарантийных организаций, создание инфраструктуры, центра "Мой бизнес", регионального экспортного центра, помощь малому и среднему бизнесу в моногородах. "Реализация нацпроекта позволит увеличить численность забайкальцев, занятых в секторе МСП. Сегодня в этой сфере трудятся 89,3 тыс. человек, целевой показатель на 2019 год - 90 тыс. Ожидается, что к 2024 году в предпринимательской отрасли будут задействованы 113 тыс. человек", - добавили в пресс-службе.

Вице-премьер Забайкальского края Сергей Новиченко пояснил, что порядок распределения этих средств утвердят до 1 марта. "Все необходимые вопросы обсуждаются непосредственно с привлечением представителей бизнеса", - отметил он.

В 2017 году в Забайкальском крае утвердили план мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства на 2018-2020 годы. Он состоит из четырех разделов, касающихся организационной, инфраструктурной и финансовой поддержки, а также стимулирования спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства.