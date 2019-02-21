Корпорация МСП и немецкие власти реализуют семь дорожных карт по поддержке малого бизнеса

ТАСС, 21 февраля. Корпорация малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) совместно с Российско-германской внешнеторговой палатой и Восточным комитетом германской экономики реализует семь дорожных карт по встраиванию российских малых и средних компаний в цепочки поставщиков крупных германских производителей. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Корпорация МСП Александр Браверман на конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути!", которая проходит в Берлине.

"Приведу пример взаимодействия [Корпорации МСП] с Российско-германской внешнеторговой палатой и Восточным комитетом германской экономики. Это семь дорожных карт в сфере машиностроения <...>, автомобильной промышленности <...>, металлообработки и химпроизводства. В рамках реализации дорожных карт мы подбираем поставщиков и даем [малым компаниям] возможность выбора поставщиков", - сказал он.

В рамках международного взаимодействия, по словам Бравермана, компания сектора МСП "Гермес-Урал" благодаря помощи корпорации получила финансирование на региональном уровне, модернизировала производство и стала поставщиком немецкой компании GEA. Также сейчас ведется работа по подбору площадки в России для локализации и запуска линии по производству продукции немецкой компании HEUNISCH GUSS.

Россия, по словам Бравермана, заинтересована в немецких технологиях и управлении, а Германия, сотрудничая с Россией, получает большой российский рынок для поставок своей продукции.

"Локализация [производства] является инструментом повышения конкурентоспособности России. Требования немецких компаний при локализации к российским поставщикам при встраивании их в цепочки полностью соответствуют мировому уровню. Это означает, что эти же поставщики могут свою продукцию поставлять и на другие рынки. Это элемент глобальной конкуренции", - сказал он.

Инвестиционный лифт

Компании, реализующие проекты в сфере несырьевого экспорта, высокотехнологичного производства и импортозамещения, также могут получить поддержку в рамках механизма "Инвестиционный лифт". Он реализуется при участии Корпорации МСП, Фонда промышленности, Российского фонда прямых инвестиций, Российского экспортного центра.

Глава Корпорации МСП отметил, что в период 2016-2018 годов в рамках механизма "Инвестиционный лифт" было одобрено финансирование 22 проектов с общим бюджетом 27,3 млн рублей. Объем оказанной поддержки составил 11,6 млн рублей.

В рамках механизма "Инвестиционный лифт" Корпорация МСП осуществляет кредитно-гарантийную поддержку малых и средних компаний, предлагая предпринимателям два ключевых вида поддержки - гарантийную поддержку от 50% до 100% от суммы кредита на срок до 15 лет (сумма вознаграждения - 0,75% годовых) и кредитное финансирование на льготных условиях по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП (стоимость финансирования - от 9,6% до 10,6% годовых).

О конференции

Конференция "Конкурентоспособная Россия - новые пути!" проходит 21 февраля в Берлине. Одной из тем конференции является интеграция производства российских и немецких компаний на территориях обеих стран.