Более 370 млн рублей направят на сельхозкооперацию в Калининградской области до 2024 года

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Калининградская область с 2019 года приступает к реализации регионального проекта развития сельхозкооперации, разработанного в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в рамках которого на поддержку фермеров до 2024 года планируется направить 373 млн рублей, сообщила в пятницу на оперативном заседании областного правительства замминистра сельского хозяйства области Светлана Соболева.

Будут реализованы новые для региона формы поддержки малого и среднего предпринимательства, в частности, грантовая программа вновь созданных крестьянских фермерских хозяйств "Агро Стартап", поддержка сельскохозяйтственных потребительских кооперативов, создание центров компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.

"На реализацию указанных мероприятий на период 2019 - 2024 годов региональным проектом предусмотрено 373,7 млн рублей", - сказала Соболева, уточнив, что фермеры могут рассчитывать на возмещение затрат на приобретение сельхозтехники, мобильных торговых лавок, животных, теплиц, посадочных материалов.

Также в области, по ее словам, в 2019 году будет создан единый центр компетенций, который обеспечит предоставление фермерам информационную, методологическую и консультационную помощь.

По итогам реализации проекта к 2024 году в области планируется привлечь в сферу малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве свыше 830 жителей сельской местности. Нормативные акты, которые будут регулировать исполнение проекта планируется разработать в первой половине текущего года, добавила Соболева.

Губернатор области Антон Алиханов отметил, что развитие фермерства и сельсхозкооперативов, особенно на востоке области, будет хорошим подспорьем для создания новых рабочих мест на селе и обратил на это внимание глав муниципалитетов. "Есть направления, в том числе экспортоориентированные или с поставкой продукции не только на местный рынок, которые являются вполне успешными. <...> Это очень не затратные направления, при этом, если вы будете такие проекты стимулировать и будете давать нам людей, которые будут это тянуть", сказал он. "Мы поможем, там очень хорошие условия финансирования, объемы денег, которые мы выделяем, доходят иногда до 60% - 70% от затрат, которые несет предприятие в рамках закупки оборудования сельхозтехники и так далее", - сказал губернатор.