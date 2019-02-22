Объем поддержки МСП Калужской области в 2019 году вырастет в 3,8 раза

КАЛУГА, 22 февраля. /ТАСС/. Финансовая поддержка малых и средних предприятий (МСП) Калужской области в 2019 году увеличится в 3,8 раза по сравнению с предыдущим годом и составит 477 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил министр экономического развития Калужской области Илья Веселов.

"Всего на поддержку субъектов МСП будет выделено 447 млн рублей. Для сравнения - в прошлом году было выделено 118 млн рублей", - сказал он на встрече с представителями бизнеса.

По словам министра, более 194 млн рублей предусмотрены для выдачи микрозаймов и поручительств, 57 млн рублей планируется направить на поддержку экспорта, 43 млн рублей - на возмещение затрат по договорам лизинга на приобретение оборудования, участие в выставках и погашение процентов по кредитам. Веселов подчеркнул, что основной упор в 2019 году будет сделан на увеличение предприятий, ориентированных на экспорт.

В 2018 году поддержку региональных властей получили 80 предпринимателей. Одиннадцать из них получили субсидии на приобретение оборудования и развитие на общую сумму 13,6 млн рублей. Государственным фондом поддержки предпринимательства области выдано 29 микрозаймов на сумму 55,4 млн рублей, предоставлено 40 поручительств на сумму 480,3 млн рублей, под которые предприниматели привлекли 2,7 млрд рублей кредитов, отметили в пресс-службе правительства Калужской области.