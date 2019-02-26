Оборот предприятий МСП в Казани в 2018 году вырос до 434 млрд рублей

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Совокупный оборот предприятий малого и среднего бизнеса Казани в 2018 году вырос на 24,5% по сравнению с 2017 годом и составил 433,6 млрд рублей, сообщил во вторник мэр города Ильсур Метшин на сессии городской думы.

Он отметил, что в Казани почти 82 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). "Численность занятых в этом сегменте - почти 175 тыс. человек, оборот [в 2018 году] вырос на 24,5% и составил 433 млрд 600 млн рублей", - сказал Метшин.

По его словам, сумма налоговых поступлений в бюджет города от МСП за прошлый год - более 4,8 млрд рублей, что составляет 38% от общей суммы налогов, поступивших в городскую казну.

Глава города рассказал, что в Казани реализуется программа поддержки субъектов МСП на 2017-2019 годы. За 2018 год ее операторы выдали 21 льготный кредит на общую сумму порядка 137 млн рублей.