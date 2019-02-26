Власти Адыгеи создадут в 2019 году центр "Мой бизнес"

МАЙКОП, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи для развития малого и среднего бизнеса и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы до конца года создадут центр "Мой бизнес", сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Сегодня в республике в сфере малого и среднего бизнеса заняты 48 тыс. человек. В рамках реализации соответствующего национального проекта уже в этом году будет создан центр "Мой бизнес". Он объединит на единой площадке республиканские организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ", - сказал глава Адыгеи на совещании по социально-экономическому развитию.

В Центре "Мой бизнес" разместятся микрофинансовые, региональные гарантийные организации, бизнес-инкубатор и Фонд развития промышленности. Здесь же будут работать Центр оказания услуг и Центр поддержки экспорта, создание которого запланировано также на этот год. В регионе недавно открылся МФЦ для бизнеса, завершено строительство Агробизнес-инкубатора, пояснил Кумпилов.

"В минувшем году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства мы направили 125 млн рублей, на гарантийную поддержку - 78 млн рублей. Рассчитываем, что создание Центра даст импульс развитию этой сферы. Кроме того, в качестве точек роста экономики в ближайшие годы на территории республики мы планируем сформировать парковые зоны для субъектов малого и среднего предпринимательства с уже готовой инженерной и транспортной инфраструктурой", - отметил глава республики.

Параллельно в регионе создаются условия для здоровой конкуренции в регионе. В эту работу включены все республиканские и муниципальные органы власти, уже сформирован перечень ключевых показателей развития конкуренции в республике, добавил руководитель региона.