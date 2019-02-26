Комплексное исследование малого и среднего бизнеса провели в Норильске

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Комплексное исследование работы малого и среднего бизнеса провели в Норильске с ноября 2018 года по февраль 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в Агентстве по развитию Норильска, выступившее инициатором исследования.

Агентство развития Норильска - это автономная некоммерческая организация, основными направлениями деятельности которой являются: "Бизнес", "Туризм", "Девелопмент", "Инвестиции", "Социокультурные проекты". Учредители агентства - администрация города Норильска, компания "Норникель", Благотворительный фонд Владимира Потанина.

"С ноября 2018 по февраль 2019 года в Норильске проводилось комплексное исследование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Цель - обобщение и анализ информации о работе бизнесменов и формирование практических рекомендаций для стимулирования развития сектора малого и среднего предпринимательства" , - рассказал собеседник агентства, добавив, что в во вторник результаты исследования были представлены на круглом столе с участием предпринимателей города и властей муниципалитета. Исследование проводила группа ЦИРКОН.

"Для того, чтобы провести исследования, мы объединили в рабочую группу специалистов самого разного профиля и фактически проект был осуществлен специалистами из разных организаций. У нас было реализовано так называемое кабинетное исследование, то есть это анализ объективных показателей, статистики связанных с развитием малого и среднего предпринимательства в Норильске", - рассказал на круглом столе руководитель группы ЦИРКОН Игорь Задорин. Он добавил, что были также проведены опросы как среди предпринимателей, так и среди населения города - потребителей услуг малого и среднего бизнеса. Кроме того, для предпринимателей и лиц, которые желают стать предпринимателями была проведена двухдневная деловая игра, уточнил Задорин.

Результаты исследований будут изучаться в агентстве по развитию Норильска и администрации муниципалитета для выработки конкретных мер поддержки малого и среднего бизнеса.