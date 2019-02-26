Эксперт: малый бизнес имеет большой потенциал создания цифровых продуктов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Компании малого и среднего бизнеса России имеют большой потенциал для создания цифровых продуктов, заявил во вторник директор по развитию бизнеса компании "Яндекс.Облако" Олег Коверзнев в ходе Московского цифрового форума.

"Я считаю, что у нас очень талантливые разработчики и инженеры, потенциал для создания малым бизнесом цифровых продуктов для того же малого бизнеса огромен," - сказал он.

Он отметил, что на платформе "Яндекса" для бизнеса сегодня десятки малых компаний создают проекты на основе искусственного распознавания и синтеза речи, например, по автоматизации call-центров. "Живой оператор может обзвонить в день 30-40 человек, а оператор на основе машинного интеллекта может обзвонить десятки тысяч человек", - пояснил он.

Коверзнев отметил, что кроме машинного интеллекта платформа предоставляет участникам технологии по сбору и анализу данных. "Все приведет к тому, что госорганы и малый бизнес должны учиться работе с большими данными", - отметил он.

"Яндекс.Облако" - это платформа, которая позволяет компаниям из разных отраслей разрабатывать и поддерживать веб-приложения и сервисы с использованием технологий и инфраструктуры "Яндекса". Участники программы также попадут в список партнеров и смогут размещать свои сервисы в маркетплейсе "Облака".

Московский цифровой форум проходит 26 февраля 2019 года. Форум собрал на одной площадке представителей власти и бизнеса для обсуждения вопросов законодательного регулирования в цифровой сфере, цифровизации малого бизнеса, цифровой медицине.