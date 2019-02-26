Пакет заказов для малого бизнеса Петербурга намерены увеличить на 10% в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга (ЦРПП) намерен увеличить пакет заказов, привлекаемых ЦРПП, для предприятий малого и среднего бизнеса от крупных компаний города на 10% в сравнении с показателем прошлого года, до 366 млн рублей, сообщил ТАСС во вторник директор центра Лев Кузнецов.

В программе поддержки ЦРПП участвуют более 1 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса Петербурга - преимущественно промышленные компании, в частности машиностроительные, а также более 20 заказчиков, среди которых такие предприятия, как "Ленэнерго", "Санкт- Петербургский метрополитен", "Строительный трест" и "Водоканал Санкт-Петербурга".

"Совокупную стоимость привлеченных в 2019 году контрактов по программе поддержки ЦРПП для малых и средних предприятий планируем увеличить на 10% до 366,3 млн рублей. В прошлом году МСП получили заказы от крупных предприятий Санкт-Петербурга на 333 млн рублей, что примерно на 6% больше результата 2017 года", - отметил он.

Всего за четыре с половиной года по программе производственной кооперации ЦРПП малые предприятия заключили контракты на сумму около 1,6 млрд рублей. В текущем году Центр развития и поддержки предпринимательства впервые стал привлекать в программу заказы предприятий из других регионов России. "31 компания МСП Санкт-Петербурга уже ведет переговоры с заказчиками из других регионов", - добавил Кузнецов.

Проект ЦРПП проходит в два этапа. На первом этапе заказчик анонсирует заказ и свои потребности, а поставщики презентуют свои компании и компетенции. Второй этап - общение тет-а-тет, где поставщики представляют номенклатуру выпускаемых изделий и материалов, конкретные технические характеристики, для более детального обсуждения возможностей сотрудничества.