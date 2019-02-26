Российский экспортный центр создаст систему подбора услуг для бизнеса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) в 2019-2020 годах внедрит сервис подбора услуг для бизнеса на своем портале. Об этом сообщил во вторник директор по развитию интернет-продуктов и удаленных каналов продаж Российского экспортного центра Юрий Ляшко в ходе дискуссии "Цифровизация малого бизнеса как возможность выживания" на Московском цифровом форуме.

"[Мы, РЭЦ] хотим сделать более детальный <...> сервис подбора услуг. Это когда вы [представители малых компаний] заполнили 7-10 полей и мы вам сказали, на каком этапе экспортного цикла вы находитесь, какие услуги вам нужны. Эти сервисы позволят навигировать пользователей внутри каталога услуг РЭЦ и подбирать из них наиболее релевантные для пользователя", - сказал он.

На данный момент в каталоге РЭЦ представлено порядка 80 нефинансовых услуг и 30 финансовых. В личном кабинете на сайте РЭЦ зарегистрировано 15 тыс. компаний. В прошлом году РЭЦ оказал клиентам 36 тыс. онлайн-услуг.

Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Российский экспортный центр создан в структуре Внешэкономбанка.

О форуме

Московский цифровой форум проходит в Москве 26 февраля 2019 года в Цифровом деловом пространстве. Форум собрал на одной площадке представителей власти и бизнеса для обсуждения вопросов законодательного регулирования в цифровой сфере, цифровизацию малого бизнеса, цифровую медицину и другие направления.