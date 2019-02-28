Резидент технопарка "Нагатино" запустил новую линейку 3D–оборудования

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Резидент московского технопарка "Нагатино" компания 3DQuality разработала линейку 3D-оборудования, позволяющего создать персонажей для фильмов и игр, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Новое оборудование [резидента технопарка] позволяет сканировать любые объекты, создавать персонажей для игр и фильмов, проверять инженерные системы, заниматься проектированием, а также подготовкой 3D-туров и дополненной виртуальной реальности", - говорится в сообщении.

Программное обеспечение для работы с 3D-сканерами объединяет функции сканирования и постобработки. Благодаря этому решению пользователям не потребуется дополнительное специализированное программное обеспечение, чтобы распечатать 3D-модель.

"Сегодня в столичных технопарках создается большое количество инновационных продуктов, которые могут быть полезны для решения городских и бизнес-задач. Мы рады, что меры поддержки, которые Москва оказывает резидентам столичных технопарков, позволяют компаниям интенсивнее работать над выпуском новых высокотехнологичных продуктов", - приводит пресс-служба слова главы департамента Алексея Фурсина.

В московском технопарке "Нагатино" работает свыше 60 компаний, порядка 40 из них являются производственными компаниями. В Москве насчитывается 34 технопарка, они находятся в ведении департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. В систему поддержки технопарков и их резидентов входят льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, предусмотрено снижение ставок по арендной плате за землю.