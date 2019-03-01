"Опора России" выступила против включения платежей по системе "Платон" в Налоговый кодекс

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" выступает против инициативы Минфина РФ о включении неналоговых платежей, таких как плата по системе "Платон" и курортный сбор, в Налоговый кодекс РФ, сообщил в пятницу ТАСС глава организации Александр Калинин.

"В понедельник будем обращаться в Минфин РФ, ведь законодательная инициатива принадлежит Минфину. Соответственно, будем обращаться к Антону Силуанову. Мы эту инициативу [о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс] не поддерживаем. Она приведет к дополнительному росту нагрузки на бизнес, в том числе к ужесточению ответственности", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об инициативе Минфина.

Он пояснил, что увеличится административная и налоговая нагрузка на бизнес, а также ужесточится ответственность за просрочку платежей. "Например, [если] курортный сбор сделать налогом. Это и уголовная ответственность, и штрафы, и пени. "Платон" сделать налогом. Это тоже уголовная ответственность", - сказал Калинин.

Он сообщил, что "Опора России", совместно с другими общественными организациями, планирует в начале следующей недели направить письмо президенту РФ Владимиру Путину. "Мы готовим письмо президенту. [Попросим] не включать в Налоговый кодекс [платежи], а принять скорейшим образом закон о неналоговых платежах, который мы просили принять, упорядочить их, гарантировать, что их не будут принимать без обсуждений. Вместо этого мы можем получить шесть новых налогов, закона никакого нет, они не упорядочены, нет реестра", - сказал Калинин.

Также он отметил, что такая мера затруднит возврат, который возможен по некоторым неналоговым платежам. "По экологическим сборам <…> начались программы вычета, то есть, если сейчас делать новые экологические вложения в новые технологии, в фильтры, то [компания] имеет возможность в этих сборах на вычет. А по налогам это никак не урегулировано", - привел пример глава "Опоры России".

Калинин сказал, что на эту тему были проведены уже два совещания: на площадке профильного комитета Госдумы и в Минфине. "На совещании были РСПП, ТПП, они тоже против такой инициативы. Мы будем обращаться в Минфин, и в Госдуму, в правительство, что мы против такой инициативы", - сказал он.

История вопроса

Законопроект Минфина предлагает включение в Налоговый кодекс РФ платы за негативное воздействие на окружающую среду, обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования, платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, утилизационного, экологического и курортного (туристического) сборов. Сейчас неналоговые платежи регулируются отраслевыми законами и нормативными актами.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Закон о проведении пятилетнего эксперимента по взиманию курортного сбора был принят в 2017 году. Право введения сбора дано четырем регионам: Алтайскому, Краснодарскому, Ставропольскому краям и Крыму.