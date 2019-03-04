Проект предприятия по сбору отходов победил на конкурсе "Мам-предпринимательниц"

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Бизнес-план предприятия по сбору и отправке на переработку различных отходов признан лучшим на конкурсе "Мам-предпринимательниц", организованном к Международному женскому дню. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Находки.

"Победительницей конкурса стала Олеся Овчинникова из Находки с проектом ИП "Эко-Ресурс": она хочет в Находке организовать предприятие, которое будет собирать и отправлять на переработку различные отходы, но на первом этапе - картонную тару", - рассказали в пресс-службе. Победительница конкурса планирует заключать договоры о покупке картонных коробок и продавать их на картонный комбинат в Уссурийске.

Жюри отметило социальную значимость проекта в городе, где существует реальная проблема утилизации мусора. Как отметила руководитель комитета по развитию женского предпринимательства Приморского краевого отделения "Опоры России" Лариса Бутенко, победивший проект реален и перспективен с учетом практически незанятого рынка переработки отходов в регионе.

Федеральный образовательный проект "Мама-предприниматель" призван помочь открыть свое дело женщинам, находящимся в декретном отпуске или имеющим несовершеннолетних детей. С 28 февраля по 4 марта в Находке проходил тренинг-интенсив по основам предпринимательства и эффективному управлению бизнесом, в ходе которого участницы разрабатывали собственный бизнес-план.

Проект реализуется корпорацией МСП и комитетом по развитию женского предпринимательства "Опоры России". Гранты предоставляет благотворительный фонд "В ответе за будущее", который также является соорганизатором проекта.