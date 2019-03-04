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Псковская область получит 440 млн рублей на поддержку предпринимательства в 2019 году

Планируется создать более 2 тыс. рабочих мест и увеличить количество резидентов технопарка свыше десяти

ПСКОВ, 4 марта. /ТАСС/. Псковская область получит из федерального бюджета порядка 440 рублей на поддержку предпринимательства в 2019 году, сообщила в понедельник вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева на заседании съезда "Союза промышленников и предпринимателей Псковской области".

"За счет этих средств будут реализованы мероприятия по развитию технопарка в городе Великие Луки, что позволит к 2024 году создать более 2 тыс. рабочих мест и увеличить количество резидентов технопарка свыше десяти", - сказала она.

Салагаева пояснила, что регион получит средства в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства.

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