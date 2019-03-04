Номинация для самозанятых может появиться в конкурсе предпринимателей "Прорыв года"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Номинация для самозанятых может появиться в московском конкурсе для предпринимателей "Прорыв года". Об этом сообщил в понедельник президент общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" Александр Калинин, предложивший введение этой номинации.

"Получается, десятая номинация. Если будет одобрение, мы, конечно, поработаем над призом, привлечем партнеров, чтобы это было достойно", - сказал он ТАСС в ответ на вопрос о введении новой номинации.

По словам Калинина, вопрос о введении номинации для самозанятых будет решен в течение месяца после формирования правительством Москвы оргкомитета московской предпринимательской премии. Он также добавил, что "Опора России" положительно оценивает инициативу проведения такого конкурса, так как внимание со стороны региональной власти всегда полезно для развития предпринимательства.

О конкурсе

Решение о проведении конкурса "Прорыв года" было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на заседании президиума правительства Москвы в августе 2018 года.

Главными задачами конкурса является увеличение заинтересованности в открытии собственного дела молодежи и людей старшего возраста, а также привлечение иностранных и отечественных инвестиций.

Для победителей организуют широкую рекламную кампанию. Информацию о бизнесе призеров конкурса разместят на 20 рекламных щитах, запишут аудиоролик и более 50 раз дадут его в эфир радиостанций, кроме того, создадут видеоролик, который покажут 20 раз в столичных СМИ. Также о победителях снимут фильм, который будет размещен в интернете.

Лауреатов будут выбирать в девяти, возможно, если будет принять предложение Калинина, в десяти номинациях - бизнесмены до 30 лет; успешные мамы - женщины-предприниматели с детьми до 10 лет; предприниматели старше 55 лет; представители социально-ответственного бизнеса; иностранные граждане, открывшие свое дело в Москве; действующие экспортеры, поставляющих собственные товары за рубеж; франчайзеры; руководители компаний с самыми высокими темпами развития и проектов, сумевших вернуться на рынок после закрытия и, возможно, самозанятые.